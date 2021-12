Luisa Ranieri e l’eleganza raffinata del suo caschetto lungo, tutto da imitare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un taglio classico che riesce a essere chic senza alcuno sforzo. Pratico, femminile e altamente versatile, perfetto per chi cerca una strada a metà tra la facilità di una messa in piega e uno stile ultra fashion. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un taglio classico che riesce a essere chic senza alcuno sforzo. Pratico, femminile e altamente versatile, perfetto per chi cerca una strada a metà tra la facilità di una messa in piega e uno stile ultra fashion. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

mixborghi : RT @WarnerBrosIta: Ora non vi resta che scoprire chi di loro è colpevole. #7donneeunmistero con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina I… - WarnerBrosIta : Ora non vi resta che scoprire chi di loro è colpevole. #7donneeunmistero con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabr… - WarnerBrosIta : Ora non vi resta che scoprire chi di loro è colpevole. #7donneeunmistero con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabr… - Nikovabanks_7 : Luisa Ranieri di una bellezza imbarazzante - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: Torna #LaVoceLetteraria, con la quale Luisa Ranieri mette a confronto la #sobrietà di un tempo con la bulimia del #cons… -