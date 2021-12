Lazio vince facile su un Venezia distratto | 1-3

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) – Troppa differenza di classe tra unaveloce nello sbrigare la pratica e unpiuttosto. Per la verità, il piùtra i locali è stato il portiere Romero, colpevole in due occasioni, con Pedro al 3’ minuto del primo tempo e con Acerbi al 3’ minuto del secondo. Evidentemente i compagni non lo avevano avvertito che era sonato il gong, o meglio: che l’arbitro Maresca aveva fischiato l’inizio del gioco. Quando prendi un gol all’inizio di una partita, è difficile organizzare la rimonta. Ilc’era anche riuscito, agguantando il pareggio con Forte al 30’. Niente ha però potuto fare quando anche il secondo tempo è cominciato come fotocopia del primo. Vediamoli questi gol. È il 3’ quando Pedro, forse senza neanche crederci, prova a tirare nella porta avversaria. Chissà che ...

Advertising

infoitsport : La Lazio è cinica: soffre a Venezia ma poi vince 3-1 - flamanc24 : RT @MauroVari: Rificcate sto trespolo,ste lingue da criticatori feroci,ste malignità su Sarri e i giocatori,la Lazio finalmente vince a Ven… - LeBombeDiVlad : ???? #SerieA | #VEN 1-3 #LAZ — ?? Pedro 3' (L), Forte 30' (V), Acerbi 48' (L), Luis Alberto 95' (L) — La #Lazio vince… - sscalcionapoli1 : La Lazio vince ancora con Pedro decisivo: battuto 3-1 il Venezia - Italpress : Pedro, Acerbi e Luis Alberto, la Lazio vince 3-1 a Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vince

La ottiene il massimo, affonda il ela seconda partita consecutiva. E si regala un Natale coi fiocchi, proprio come aveva chiesto ... Il vero leader della. La partita. Laparte ...La3 - 1 a Venezia in un match della 19/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Penzo'. A decidere la partita le reti di Pedro al 3 , Acerbi al 48 e Luis Alberto al 95 ; per i padroni di ...Luis Alberto entra solo nel finale di partita e segna al 94' in Venezia-Lazio, poi entra negli spogliatoi e ritwitta un post in cui si punzecchia Maurizio Sarri. Assist di Milinkovic-Savic e gol di ...È un Sarri soddisfatto di nuovo quello del post partita del Penzo. La sua Lazio per la seconda gara di fila vince senza Immobile sfatando anche il tabù nella Laguna veneta ...