La Fed e la Bce | due gemelli diversi davanti all’inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel corso degli ultimi mesi, l’inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro ha raggiunto livelli che non si registravano dagli anni ’80, inusuali per intere generazioni. L’inflazione americana, misurata con l’indice CPI è stata del 6,9% sui 12 mesi terminati a novembre, mentre l’inflazione nell’area euro, misurata con l’indice HICP, è stata del 4,9%. Dato il livello particolarmente alto di inflazione, in molti hanno rivolto l’attenzione alle azioni di politica monetaria delle banche centrali che dovrebbero avere come obiettivo primario la stabilità dei prezzi. Sebbene, come detto, l’inflazione sia particolarmente elevata su entrambi i lati dell’oceano le recenti decisioni delle banche centrali (Federal reserve e Banca centrale europea) sono state molto diverse. Da un lato, la Fed ha segnalato un sentiero di politica monetaria molto più stringente di quanto fatto nel meeting di ...