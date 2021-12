Israele, si va verso la quarta dose. Bennett: “Ci aiuterà a superare Omicron” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Israele sarà il primo Paese al mondo a somministrare la quarta dose. Gli esperti hanno, infatti, raccomandato un ulteriore richiamo per gli over 60 e per gli operatori sanitari. Il primo ministro, Naftali Bennett, ha detto che è “una notizia meravigliosa che ci aiuterà a superare l’ondata di Omicron che sta travolgendo il mondo” e ha aggiunto: “I cittadini israeliani sono stati i primi al mondo a ricevere la terza dose del vaccino contro il Covid 19 e continueremo a essere i pionieri anche con la quarta”. A beneficiare dell’ulteriore dose booster saranno anche le persone immunodepresse, oltre agli over 60 e a chi opera nel settore della sanità. La somministrazione dovrebbe avvenire almeno quattro mesi dopo la terza ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’sarà il primo Paese al mondo a somministrare la. Gli esperti hanno, infatti, raccomandato un ulteriore richiamo per gli over 60 e per gli operatori sanitari. Il primo ministro, Naftali, ha detto che è “una notizia meravigliosa che cil’ondata diche sta travolgendo il mondo” e ha aggiunto: “I cittadini israeliani sono stati i primi al mondo a ricevere la terzadel vaccino contro il Covid 19 e continueremo a essere i pionieri anche con la”. A beneficiare dell’ulteriorebooster saranno anche le persone immunodepresse, oltre agli over 60 e a chi opera nel settore della sanità. La somministrazione dovrebbe avvenire almeno quattro mesi dopo la terza ...

