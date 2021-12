Isernia. Per le feste parcheggi gratuiti in tutta la città (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I parcheggi a pagamento, nel periodo festivo, saranno totalmente gratuiti in tutta la città. Lo ha deliberato la Giunta comunale di Isernia. Nel dettaglio, i cittadini potranno posteggiare le proprie auto gratuitamente dal 23 al 26 dicembre (compreso) e poi dal 30 dicembre al 7 gennaio 2022. «La decisione – ha affermato il sindaco Piero Castrataro – è stata assunta in quanto, nel periodo natalizio, ricco di eventi di grande valenza culturale e di coinvolgimento di operatori e cittadini, l’amministrazione comunale intende rivitalizzare anche le attività artigianali e commerciali, che hanno sofferto perdite economiche a causa della pandemia. Pertanto la gratuità dei parcheggi blu facilita l’accesso del pubblico e degli acquirenti, aumentando di molto la disponibilità di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ia pagamento, nel periodo festivo, saranno totalmenteinla. Lo ha deliberato la Giunta comunale di. Nel dettaglio, i cittadini potranno posteggiare le proprie auto gratuitamente dal 23 al 26 dicembre (compreso) e poi dal 30 dicembre al 7 gennaio 2022. «La decisione – ha affermato il sindaco Piero Castrataro – è stata assunta in quanto, nel periodo natalizio, ricco di eventi di grande valenza culturale e di coinvolgimento di operatori e cittadini, l’amministrazione comunale intende rivitalizzare anche le attività artigianali e commerciali, che hanno sofferto perdite economiche a causa della pandemia. Pertanto la gratuità deiblu facilita l’accesso del pubblico e degli acquirenti, aumentando di molto la disponibilità di ...

