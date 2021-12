Insulti social a Brunetta | denunciati i responsabili

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Hanno minacciato e pubblicato messaggi diffamatori all’indirizzo del ministro per la Pubblica Amministrazione Renato, per questo quattro persone sono state individuate e denunciate dalla Polizia di Stato. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso ministro, il quale, sul proprio profilo Facebook, ha individuato messaggi offensivi rivolti alla sua persona. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato alla denuncia di quattro persone che ora dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Commenti offensivi e minacce nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Le indagini, scattate proprio a seguito della denuncia del ministro. Quattro persone sono state denunciate dalla polizia postale con l'accusa di diffamazione aggravata perché accusate di aver rivolto insulti e minacce sui social al ministro per la pubblica amministrazione.