Il premio Fair Play Menarini arriva dal Papa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - Il premio Internazionale Fair Play Menarini approda in Vaticano portando i propri messaggi di speranza, rispetto, etica e impegno civile alla presenza del Pontefice Papa ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - IlInternazionaleapproda in Vaticano portando i propri messaggi di speranza, rispetto, etica e impegno civile alla presenza del Pontefice...

Advertising

PGiurdanella : “Desidero ringraziare gli infermieri per tutto quello che fate, con serietà, impegno e abnegazione. Siete nelle mie… - zazoomblog : Il Premio Fair Play Menarini accolto in udienza da Papa Francesco - #Premio #Menarini #accolto #udienza - StraNotizie : Il Premio Fair Play Menarini accolto in udienza da Papa Francesco - NinoFazio1 : @andreavianel ma l'@acmilan è mosso dallo spirito di De Coubirtin e dall'insegnamento cristiano. Porgeremo l'altra… - principinogiu : @Ste_Mazzu E la juventus vincitrice del premio fair play! -