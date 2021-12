Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: «Maleducati». Ecco cosa è successo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vittima di una disavventura in un ristorante di Parigi. La vacanza nella capitale francese della coppia di influencer è stata guastata ieri sera quando i due sono stati cacciati da un noto ristorante. «I francesi sono i peggiori», ha scritto Salemi ieri sera in un post su Instagram. Pretelli e Salemi sono arrivati con trenta minuti di ritardo ad un ristorante lussuoso di Pagini, avendo però un tavolo già prenotato da settimane. Per questo il Maître li avrebbe cacciati dal locale. I proprietari, non avendoli visti arrivare, avrebbero dato il loro posto ad un’altra coppia. La denuncia social di Salemi «I francesi sono ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 22 dicembre 2021)vittima di una disavventura in undi. La vacanza nella capitale francese della coppia di influencer è stata guastata ieri sera quando i due sono statida un noto. «I francesi sono i peggiori», ha scrittoieri sera in un post su Instagram.sono arrivati con trenta minuti di ritardo ad unlussuoso di Pagini, avendo però un tavolo già prenotato da settimane. Per questo il Maître li avrebbedal locale. I proprietari, non avendoli visti arrivare, avrebbero dato il loro posto ad un’altra coppia. La denuncia social di«I francesi sono ...

