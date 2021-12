Gabbiadini: «l gol ha un peso. Ma la cosa più importante è il punto» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Roma: le sue dichiarazioni Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «Il gol ha un peso. Ma la cosa più importante è il punto, abbiamo fatto bene nel primo tempo e lo meritavamo. Anche domenica abbiamo perso qualche punto di troppo. Volevamo finire bene e ce l’abbiamo fatta. Quando inizi a vincere, questo ti porta serenità. Giochi tranquillo. La classifica è leggermente migliore di un mese e mezzo fa. Voglio continuare a fare bene e basta, solo questo voglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Roma: le sue dichiarazioni Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «Il gol ha un. Ma lapiùè il, abbiamo fatto bene nel primo tempo e lo meritavamo. Anche domenica abbiamo perso qualchedi troppo. Volevamo finire bene e ce l’abbiamo fatta. Quando inizi a vincere, questo ti porta serenità. Giochi tranquillo. La classifica è leggermente migliore di un mese e mezzo fa. Voglio continuare a fare bene e basta, solo questo voglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Dopo il vantaggio di Shomurodov arriva il pareggio di Gabbiadini, poi nel finale non riusciamo a… - menendezES9 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio. Dopo il vantaggio di Shomurodov arriva il pareggio di Gabbiadini, poi nel finale non riusciamo a tro… - Ugualiallapart1 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio. Dopo il vantaggio di Shomurodov arriva il pareggio di Gabbiadini, poi nel finale non riusciamo a tro… - Sisifo1900 : RT @sandro_rosco: Asgabuzzini- Samp Gol Gabbiadini in fuorigioco - genovatoday : VIDEO | Roma-Sampdoria 1-1: Gabbiadini replica a Shomurodov, un punto sotto l'albero blucerchiato… -