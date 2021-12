Draghi | ' Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi Terza dose è la priorità Governo pronto a sostenere l' economia in caso di

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'I vaccini sono la difesa migliore La campanga di vaccinazione è stata essenziale per lanciare l'. Abbiamo raggiunto i 51 obiettivi' ha detto il premier nel discorso nella conferenza stampa di ...

Advertising

marattin : Oggi alle 16 alla Camera (e in diretta streaming su - sirwamba : RT @sole24ore: 'Invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità'. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel… - MichelinoSaitta : L'appello di #Draghi che invita tutti gli italiani a vaccinarsi sembrerebbe una buona cosa; ma un… - albertigiannaro : RT @myrtamerlino: #Draghi: 'L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase. Domani decideremo sulla base del quadro epidemiologi… - gianluigidellac : @myrtamerlino Sacrosanto l’invito di Draghi, mentre Israele sta programmando la quarta … Li i no Covid saranno un centinaio!! -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Invito

Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi,tutti i cittadini a fare la terza dose: è ... dice, in un quadro in cui la crescita è "oltre il 6%" e l'occupazione "è ripartita". ...'I vaccini sono la difesa migliore La campanga di vaccinazione è stata essenziale per lanciare l'economia. Abbiamo raggiunto i 51 obiettivi' ha detto il premier nel discorso nella conferenza stampa di ...Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio: I vaccini restano lo strumento di difesa migliore. Il rapporto debito pubblico e ...“I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus e l’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene” anche contro le varianti, ha detto il premier ribadendo l’importanza d ...