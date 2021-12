Draghi e l’illusionismo sulla riforma dell’Irpef | “Premia chi guadagna meno” Ma i dati di Mef e Parlamento dicono il contrario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I principali beneficiari dellafiscale sono i lavoratori e pensionati a reddito medio-basso. In termini percentuali i maggiori benefici derivanti dalla riduzione delle aliquote Irpef e del taglio contributi per il 2022 si concentrano sui lavoratori con 15mila euro di reddito e se si considerano gli effetti dell’assegno unico dei figli, a beneficiare della riduzione fiscale saranno soprattutto le famiglie a basso reddito”. Così il presidente del Consiglio Marioha risposto alla domanda de ilFattoquotidiano.it nella conferenza stampa di fine anno. Il presidente ha detto che la tesi secondo cui lasoprattutto i redditi medio alti è “falsa”.afferma però diverse cose inesatte. Come evidenziano gli stessidel ministero ...