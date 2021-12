Discorso di Fine Anno, L’Impegno di Draghi: Riuscire ad Avere un’Abitazione di Proprietà per i Giovani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Premier Draghi parla degli impegni del Governo per l’Italia durante la conferenza stampa di Fine Anno. “Il crollo della natalità è uno degli eventi più tristi, il primo impegno ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Premierparla degli impegni del Governo per l’Italia durante la conferenza stampa di. “Il crollo della natalità è uno degli eventi più tristi, il primo impegno ...

Advertising

lauraboldrini : Giustizia sociale, fine del #patriarcato, valorizzazione del ruolo delle #donne, rispetto dei diritti umani, tutela… - giovannitrivel3 : RT @Dott_Moresco: Boicottare il discorso di fine anno di Mattarella o di qualsiasi carica istituzionale (non votata) è un obbligo nonché un… - beattrix369 : RT @Dott_Moresco: Boicottare il discorso di fine anno di Mattarella o di qualsiasi carica istituzionale (non votata) è un obbligo nonché un… - Silvioilmacca : RT @Dott_Moresco: Boicottare il discorso di fine anno di Mattarella o di qualsiasi carica istituzionale (non votata) è un obbligo nonché un… - CiroNoEuro : RT @Dott_Moresco: Boicottare il discorso di fine anno di Mattarella o di qualsiasi carica istituzionale (non votata) è un obbligo nonché un… -