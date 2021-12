DAZN non si ferma nemmeno a Natale, ecco la programmazione fino al 9 gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dalle produzioni originali ai primi match di Serie A del 2022: lo sport di DAZN non va in vacanza nemmeno a Natale, con un’offerta ricca di contenuti on demand e appuntamenti live. ecco la programmazione completa che copre il periodo compreso tra la Vigilia e il 9 gennaio 2022. A Natale su DAZN una nuova puntata di Vocabolario Borghi e la Goal Collection Tra i contenuti on demand disponibili durante le imminenti festività natalizie riflettori accesi sulle nuove puntate dei format Culture e Vocabolario Borghi, con la storia del difensore dell’Inter Stefan De Vrij da una parte e il racconto del termine “fracasso” dall’altra (l’appuntamento con il nuovo episodio di Vocabolario Borghi è fissato per il 27 dicembre). Inoltre, dal 24 dicembre al 5 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dalle produzioni originali ai primi match di Serie A del 2022: lo sport dinon va in vacanza, con un’offerta ricca di contenuti on demand e appuntamenti live.lacompleta che copre il periodo compreso tra la Vigilia e il 92022. Asuuna nuova puntata di Vocabolario Borghi e la Goal Collection Tra i contenuti on demand disponibili durante le imminenti festività natalizie riflettori accesi sulle nuove puntate dei format Culture e Vocabolario Borghi, con la storia del difensore dell’Inter Stefan De Vrij da una parte e il racconto del termine “fracasso” dall’altra (l’appuntamento con il nuovo episodio di Vocabolario Borghi è fissato per il 27 dicembre). Inoltre, dal 24 dicembre al 5 ...

