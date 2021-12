Capodanno di Rai1 | Ranieri | Lauro | Berti | Malgioglio e Parietti nel cast di Amadeus

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)E’ stata la mano di. A comporre ilche animerà l’ormai prossimodiè stato il popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo si capisce dai nomi chiamati a intrattenere il pubblico nella serata del tradizionale veglione, che stavolta andrà in onda in diretta da Terni. Sul palco si alterneranno artisti, comici, volti dell’intrattenimento e cantanti: tra questi ultimi, anche diversi big della kermesse sanremese 2022. In attesa di esibirsi all’Ariston, aldisi esibiranno – tra gli altri – Massimoe Achille, ma anche il giovane Rkomi, pronto al suo debutto sanremese. E poi Orietta, protagonista del Festival 2021 e ...