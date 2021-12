Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) New York, 22 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Miami Heat-Indiana Pacers 125-96; New York Knick-Detroit Pistons 105-91; New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 111-97; Dallas Mevericks-Minnesota Timberwolves 114-102; Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 90-108.

Il virus ha già sconvolto i calendari di campionati prestigiosi come l'NBA e la Premier League ... Spostandoci nel mondo del basket, invece, l'Olimpia Milano ha comunicato che sei membri della squadra ...New York, 22 dic. - I risultati delle partite della regular season Nba: Miami Heat-Indiana Pacers 125-96; New York Knick-Detroit Pistons 105-91; New Orleans Pel ...Emmanuel Mudiay torna nella NBA. Accordo decadale con i Sacramento Kings per la guardia classe 1996, fuori dalla lega dal 2019/20. Nel 2021 Mudiay ha avuto una breve esperienza europea con lo Zalgiris ...