Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 09 | 10

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno da redazione alla microfono Giuliano Ferrigno il bilancio di ieri covid in apertura 16213 i contagi in Italia sono invece 137 i morti il tasso di positività sale al 4,8% 73 ingressi in terapia intensiva aumentano anche i ricoverati con sintomi 375 in più e nuove misure anti covid è imminente Italia per arginare l’aumento dei contatti e proteggersi dalla variante omicron le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento poter vedere la velocità di diffusione parola del premier Mario Draghi pure questa settimana il presidente avremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie lui è ancora stato deciso e decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vederevelocità di ...