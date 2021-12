Tutta colpa di Freud, anticipazioni 22 dicembre: una sconvolgente notizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutta colpa di Freud - La serie giungerà a conclusione mercoledì 22 dicembre 2021. Le anticipazioni rivelano che le vicende dei Taramelli saranno sempre più intricate anche se pian piano si risolveranno tutte e per la prima volta sembreranno essere tutti felici. Tuttavia, ad un certo punto, Francesco e le sue tre figlie, riceveranno una notizia sconvolgente riguardante Angelica. Tutta colpa di Freud - La serie, trama ultima puntata: Sara scopre di essere incinta L'ultima puntata di Tutta colpa di Freud - La serie, in onda su Canale 5 alle ore 21:40 il 22 dicembre, vedrà Emma prendere in mano il suo futuro decidendo di iscriversi alla ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021)di- La serie giungerà a conclusione mercoledì 222021. Lerivelano che le vicende dei Taramelli saranno sempre più intricate anche se pian piano si risolveranno tutte e per la prima volta sembreranno essere tutti felici.via, ad un certo punto, Francesco e le sue tre figlie, riceveranno unariguardante Angelica.di- La serie, trama ultima puntata: Sara scopre di essere incinta L'ultima puntata didi- La serie, in onda su Canale 5 alle ore 21:40 il 22, vedrà Emma prendere in mano il suo futuro decidendo di iscriversi alla ...

