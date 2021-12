Stati Uniti - Emissioni, l'Epa definisce standard più stringenti (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Epa, l'agenzia per l'ambiente degli Stati Uniti, ha concluso il processo di definizione dei nuovi standard per le Emissioni e i consumi dei veicoli fino al 2026: i limiti stabiliti non solo cancellano l'allentamento normativo varato dall'ex presidente Donald Trump, ma sono anche più severi di quelli voluti dall'amministrazione Obama e perfino delle proposte delineate lo scorso agosto. In particolare, i nuovi criteri stabiliscono che entro il 2026 le flotte raggiungano, in condizioni di guida reale, un'autonomia media di circa 40 miglia per gallone (mpg), l'equivalente di circa 22,1 chilometri per litro. Limiti più severi. Come detto, si tratta di un limite più severo rispetto ai 38 mpg della proposta di agosto e ai 32 mpg delle regole varate sotto Trump, che, di fatto, avevano annullato i regolamento dell'era Obama ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Epa, l'agenzia per l'ambiente degli, ha concluso il processo di definizione dei nuoviper lee i consumi dei veicoli fino al 2026: i limiti stabiliti non solo cancellano l'allentamento normativo varato dall'ex presidente Donald Trump, ma sono anche più severi di quelli voluti dall'amministrazione Obama e perfino delle proposte delineate lo scorso agosto. In particolare, i nuovi criteri stabiliscono che entro il 2026 le flotte raggiungano, in condizioni di guida reale, un'autonomia media di circa 40 miglia per gallone (mpg), l'equivalente di circa 22,1 chilometri per litro. Limiti più severi. Come detto, si tratta di un limite più severo rispetto ai 38 mpg della proposta di agosto e ai 32 mpg delle regole varate sotto Trump, che, di fatto, avevano annullato i regolamento dell'era Obama ...

