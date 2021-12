Sequestrati beni al cantante neo melodico Tony Colombo e consorte (Di martedì 21 dicembre 2021) beni, intestati al cantante neomelodico Tony Colombo e nella disponibilità della moglie Tina Rispoli, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Ad eseguire il decreto, emesso dal gip del tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra mobile partenopea. La 47enne, all'anagrafe Immacolata Rispoli e vedova di Gaetano Marino, ucciso in un agguato di camorra a Terracina il 23 agosto 2012, è ritenuta indiziata di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso.Il marito attuale, all'anagrafe Antonino Colombo, nato a Palermo 35 anni fa, è indiziato di riciclaggio, aggravato dal metodo mafioso. L'attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato al sequestro di 80mila euro intestati a Colombo e - si legge in una nota ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021), intestati alneoe nella disponibilità della moglie Tina Rispoli, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Ad eseguire il decreto, emesso dal gip del tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra mobile partenopea. La 47enne, all'anagrafe Immacolata Rispoli e vedova di Gaetano Marino, ucciso in un agguato di camorra a Terracina il 23 agosto 2012, è ritenuta indiziata di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso.Il marito attuale, all'anagrafe Antonino, nato a Palermo 35 anni fa, è indiziato di riciclaggio, aggravato dal metodo mafioso. L'attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato al sequestro di 80mila euro intestati ae - si legge in una nota ...

