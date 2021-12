Rudy Zerbi ha un sogno nel cassetto: “E lo farò”, non ha nulla a che fare con la tv (Di martedì 21 dicembre 2021) ; il retroscena che non tutti conoscono. Da più di dieci anni è un volto fisso della trasmissione di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Rudy Zerbi, che dal 2009 veste i panni di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) ; il retroscena che non tutti conoscono. Da più di dieci anni è un volto fisso della trasmissione di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Parliamo di, che dal 2009 veste i panni di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Michele35978010 : RT @amicii_news: Non fai numeri importanti su Spotify? Ci pensa Rudy Zerbi a mandarti a casa ???? #Amici21 - ciao21447 : RT @Aka7evenreal: Mi sto chiedendo quali pezzi miei ci fossero nella penna USB che Anna Pettinelli ha dato a Rudy Zerbi. @RudyZerbi attendo… - ximjesh : Rudy Zerbi pessimo insegnante #Amici21 - Sofi71282082 : Rudy Zerbi è lo stesso che cercò di buttare a terra un talento come Nick Casciaro che oggi è arrivato in finale a X… - StacyRain88 : @apicale_ @heythereelena Ma come fanno ad argomentare due che non hanno competenze per farlo ?Todaro al di fuori de… -