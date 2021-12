Omicron, Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato l'annullamento dei festeggiamenti previsti nella capitale britannica per il Capodanno, a fronte del drastico aumento dei casi della variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco laburista di, Sadiq Khan, ha annunciato l'annullamento deiprevisti nella capitale britannica per il, a fronte del drastico aumento dei casi della variante ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Londra Omicron, Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato l'annullamento dei festeggiamenti previsti nella capitale ... a fronte del drastico aumento dei casi della variante altamente contagiosa Omicron.

Le misure anti covid dei Paesi europei in vista del Natale L'Europa si ritrova a fronteggiare la minaccia del Covid nella sua nuova variante Omicron, ... a preoccupare è soprattutto il tasso di occupazione delle terapie intensive di Londra: "è un dato che ...

Omicron, Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno TGCOM Covid: terzo caso di variante Omicron in Sardegna, il primo a Cagliari Terzo caso di variante Omicron in Sardegna, il primo a Cagliari. Riguarda una donna del Cagliaritano arrivata da Londra, i due precedenti sono stati quelli del passeggero rientrato dopo un viaggio in ...

Omicron: la regina rinuncia al Natale a Sandringham (ANSA) - LONDRA, 20 DIC - La regina Elisabetta ... Lo ha reso noto oggi la corte britannica sullo sfondo dell'impennata di contagi Covid alimentati dalla variante Omicron, precisando che la sovrana ...

