Nuova stretta contro la variante Omicron, a Capodanno massimo 10 invitati: ecco dove (Di martedì 21 dicembre 2021) Discoteche chiuse, stadi senza pubblico e Capotanno tra pochi intimi . Omicron corre e la Germania decide una Nuova stretta contro l'aumento dei contagi. Il cancelliere Olaf Scholz , in conferenza ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Discoteche chiuse, stadi senza pubblico e Capotanno tra pochi intimi .corre e la Germania decide unal'aumento dei contagi. Il cancelliere Olaf Scholz , in conferenza ...

Advertising

Corriere : ?? La nuova stretta - FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - leggoit : Nuova stretta contro la variante #Omicron, a #Capodanno massimo 10 invitati: ecco dove - DanielaPF75 : RT @cigna69: La totale assenza di ipotesi di #lavoroagile in emergenza come i protocolli della piena fase pandemica correttamente prevedeva… -