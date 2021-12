Napoli, tampone dubbio per Insigne: in forse per lo Spezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Napoli - Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di mercoledì contro lo Spezia (ore 20:45) con il dubbio Lorenzo Insigne . La società infatti ha comunicato che il giocatore, in seguito a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021)- Ildi Luciano Spalletti si prepara alla sfida di mercoledì contro lo(ore 20:45) con ilLorenzo. La società infatti ha comunicato che il giocatore, in seguito a ...

Advertising

infoitsport : Insigne ha il Covid-19? Nota del Napoli: 'Ha l'influenza, effettuato il tampone molecolare' - infoitsport : Napoli, Insigne tampone dall'esito dubbio: nel pomeriggio farà molecolare - infoitsport : FLASH – Comunicato Napoli: “Tampone dubbio per Insigne: influenza e non si allena, ora…” - infoitsport : Napoli, per Insigne esito dubbio al tampone Covid: in giornata attesi i nuovi test - infoitsport : Napoli, tampone dubbio per Insigne: il comunicato -