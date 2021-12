Mare d' inverno per Pier Silvio Berlusconi | navigare sul Sup è un esercizio di relax

(Di martedì 21 dicembre 2021) In pienosi rilassa così, navigando sul Sup (Stand up paddle), la tavola a remi molto vista quest'estate lungo le coste. Rarissimo però vedere appassionati inanche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mare inverno

ravennanotizie.it

In pienoPier Silvio Berlusconi si rilassa così, navigando sul Sup (Stand up paddle), la tavola a remi molto vista quest'estate lungo le coste. Rarissimo però vedere appassionati inanche sotto ...... con visita della mostra "Vele d'all'Argentario" di Susanna Marina apprezzata ...il prestigio riconosciuto anche con il monumento a Porto Santo Stefano che ricorda a tutti i Caduti del...L'ad di Mediaset è stato visto remare un'ora e mezza tra Paraggi e la baia di San Fruttuoso, con tale naturalezza da concedersi nel frattempo un buon ...Una notte in regalo. Prenotando almeno 3 notti, la Sicilia ne regala una. In regalo anche un servizio turistico a scelta e un ingresso ai luoghi di Cultura; ...