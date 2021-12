Manovra, sì all’emendamento di FdI sulle case occupate. Il superbonus rinviato ancora (Di martedì 21 dicembre 2021) Lunga maratona notturna in Commissione Bilancio al Senato sulla Manovra. Le votazioni sugli emendamenti sono iniziate poco dopo le 2. La Commissione ha accolto l’emendamento di FdI per il risarcimento ai proprietari degli immobili occupati abusivamente, mentre non ha sciolto il nodo del superbonus al 110%. E si tratta di un nodo tutto politico all’interno dei rapporti tra governo e maggioranza, con quest’ultima che ha chiesto di accantonarlo per approfondimenti, poiché, secondo quanto ricostruito dall’agenzia Ansa, la riformulazione presentata non sarebbe quella concordata con l’esecutivo. Dalle cartelle al bonus mobili: gli emendamenti alla Manovra Nel pacchetto di emendamenti sulla Manovra al voto sono comprese circa 150 riformulazioni. Il via libera nella notte è arrivato su misure come l’innalzamento del tetto del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Lunga maratona notturna in Commissione Bilancio al Senato sulla. Le votazioni sugli emendamenti sono iniziate poco dopo le 2. La Commissione ha accolto l’emendamento di FdI per il risarcimento ai proprietari degli immobili occupati abusivamente, mentre non ha sciolto il nodo delal 110%. E si tratta di un nodo tutto politico all’interno dei rapporti tra governo e maggioranza, con quest’ultima che ha chiesto di accantonarlo per approfondimenti, poiché, secondo quanto ricostruito dall’agenzia Ansa, la riformulazione presentata non sarebbe quella concordata con l’esecutivo. Dalle cartelle al bonus mobili: gli emendamenti allaNel pacchetto di emendamenti sullaal voto sono comprese circa 150 riformulazioni. Il via libera nella notte è arrivato su misure come l’innalzamento del tetto del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Manovra, sì all’emendamento di FdI sulle case occupate. Il superbonus rinviato ancora - ilgiornale : Il provvedimento è frutto di un emendamento alla manovra economica discusso in Parlamento - caterinabini : Approvato emendamento che incrementa di 5 milioni le risorse per i diritti e le pari opportunità #redditodilibertà… - DomaniGiornale : Cosa prevede il maxi emendamento alla #leggedibilancio? Ecco tutte le misure che saranno sottoposte all’esame del… - rtl1025 : ?? Altri 100 milioni vengono stanziati in manovra per consentire la proroga degli incarichi temporanei del personale… -