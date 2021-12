La Juve batte il Cagliari con Kean e Bernardeschi Pari Atalanta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lantusil2-0 e continua la sua rincorsa Champions, complice anche ildell'(0-0) in trasferta a Marassi contro il Genoa. La squadra di Allegri vince una gara non semplice allo Stadium al cospetto di unche ha lottato fino alla fine. I bianconeri indirizzano il match nel primo tempo conche prima colpisce un palo e poi segna di testa deviando in rete un tiro di. Nella ripresa la squadra di Mazzarri sfiora ilcon Dalbert e Joao Pedro ma poi subisce la seconda rete dache incrocia un sinistro letale.A Marassi va in scena la sfida tra Genoa e. Subito pericoloso Zapata, chance anche per Malinovskyi e Koopmeiners. Al 45' ...

TORINO - La2 - 0 il Cagliari e conquista tre punti importantissimi in chiave Champions. Sono infatti quattro ora i punti che dividono i bianconeri dal quarto posto. Un successo a suo modo storico per ...AGI - La Juventus chiude il 2021 con un successo, il decimo del campionato, superando in casa un Cagliari tutto orgoglio e volontà. Finisce 2 - 0 all'Allianz Stadium grazie ai gol di Kean e ...Il tecnico bianconero commenta la vittoria con il Cagliari e spiega: “A gennaio gli scontri diretti, vorrei arrivare a fine febbraio con questi distacchi”.SERIE A 2021-2022 GIORNATA N. 19 Martedì 21 dicembre 2021 Udinese - Salernitana ND (non disputata per casi Covid nella Salernitana) Genoa - Atalanta 0-0 Juventus - Cagliari 2-0 (40' Kean J, 83' Bernar ...