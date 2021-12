Inter | Inzaghi | scudetto? È ancora lunghissima

Advertising

FBiasin : Steven #Zhang si è collegato oggi dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia #Inter. Present… - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #InterTorino ?? @Inter_TV - Inter : ?? | INZAGHI 'I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo un percorso chiaro da fare' ?? - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “E’ normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d’inverno ma sappiamo… - ilMourinho : RT @DiMarzio: #SerieA, @Inter | Le parole di #Inzaghi in vista del match contro il Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Le dichiarazioni di Simone, tecnico dell', alla vigilia del match di campionato a San Siro contro il Torino Simoneha parlato aTv in vista della sfida contro il Torino di domani a San Siro. Le parole del tecnico dell': SODDISFATTO DEL MOMENTO - "È normale che sono soddisfatto, siamo molto ...E' una bella sensazione - ha ribaditoTV - ma deve essere uno stimolo per fare ancora di più'. Il tecnico nerazzurro non ha dato indicazioni sull'undici che scenderà in campo dall'...L'Inter è già sicura di chiudere il girone d'andata al primo posto. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino, in programma mercoledì alle 18:30, Simone Inzaghi ha commentato co ...I nerazzurri campioni d'inverno ospitano il Toro per chiudere al meglio il 2021: Dzeko-Lautaro davanti, Juric con Sanabria ...