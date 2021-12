In Puglia a destra non è rimasto nessuno: sono tutti nel “sistema” Emiliano (Di martedì 21 dicembre 2021) Andato via tra le polemiche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, il governatore Michele Emiliano pensa di nominare assessore alla Sanità il “Dottor Sottile” della destra locale, Rocco Palese, ultimo sfidante schierato dai conservatori contro Nichi Vendola, nonché zelante vicepresidente della Commissione Bilancio per Forza Italia fino al 2018. Succede in Puglia, dove i confini delle alleanze non contano e tutto si tiene intorno a Big Mike, seduttore seriale di ceto politico destrorso a caccia di ricollocazione. L’indiscrezione, già riportata dal Foglio, si è materializzata in un dibattito nell’evento barese di Tgcom, nel quale Emiliano ha delineato la sua concezione fluida della politica: “Qui – ha spiegato lo sceicco Michele con un antefatto – le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, al momento opportuno ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 dicembre 2021) Andato via tra le polemiche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, il governatore Michele Emiliano pensa di nominare assessore alla Sanità il “Dottor Sottile” dellalocale, Rocco Palese, ultimo sfidante schierato dai conservatori contro Nichi Vendola, nonché zelante vicepresidente della Commissione Bilancio per Forza Italia fino al 2018. Succede in, dove i confini delle alleanze non contano e tutto si tiene intorno a Big Mike, seduttore seriale di ceto politico destrorso a caccia di ricollocazione. L’indiscrezione, già riportata dal Foglio, si è materializzata in un dibattito nell’evento barese di Tgcom, nel quale Emiliano ha delineato la sua concezione fluida della politica: “Qui – ha spiegato lo sceicco Michele con un antefatto – le relazioni tra maggioranza e opposizione nondrammatiche, al momento opportuno ...

barinewstv : Assessorato alla Salute Regione Puglia, Emiliano chiama il forzista Rocco Palese: “Qui destra e sinistra collabor... - TempiReali : @ItaliaViva @valerio_casini Come in Puglia, Renzi prova a far vincere la destra...chissà se 'sto renzianotto supere… - advgiornalista : RT @AssoCare: Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, sta per nominare Rocco Palese suo assessore alla sanità. Sarà un noto… - AssoCare : Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, sta per nominare Rocco Palese suo assessore alla sanità. Sar… - TempiReali : @Laila76913893 @angelovo1 @CarloCalenda @valeriocasini Tanto finirà come l'operazione Scalfarotto in Puglia...dovev… -