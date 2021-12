Ilaria Capua: "Il Covid non andrà via, sono macrocicli di centinaia o migliaia di anni" (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilaria Capua , studiosa della University of Florida, intervistata dalla Repubblica dice chiaramente che «senza i vaccini, ci sarebbero molti Paesi al tracollo con più malati gravi e morti. Si rischierebbe... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021), studiosa della University of Florida, intervistata dalla Repubblica dice chiaramente che «senza i vaccini, ci sarebbero molti Paesi al tracollo con più malati gravi e morti. Si rischierebbe...

Advertising

HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' - fanpage : “Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecu… - repubblica : Ilaria Capua: 'Senza i vaccini l'Italia oggi sarebbe al collasso' [dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli] - AlbertoZacheo : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' - PuniFra : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' -