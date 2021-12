Il Green pass ora varrà 9 mesi per i viaggi nell'Unione Europea (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Green pass sappiamo che avrà una valenza vincolante per i viaggi all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, che è stata fissata a 9 mesi. 'La Commissione Ue ha adottato norme relative al ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilsappiamo che avrà una valenza vincolante per iall'interno dei Paesi dell', che è stata fissata a 9. 'La Commissione Ue ha adottato norme relative al ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - borghi_claudio : La protezione da guarigione è a lungo termine, quella da vaccino è a breve. Infatti la durata del green pass è supe… - tirolermaxx : @Pontifex_it … ma mi raccomando con terza dose fatta e super green pass nel cellulare!!!! - 811Proudman : RT @tempoweb: Fallimento del green pass: tra i contagiati i vaccinati sono il doppio dei no vax #ISS #COVID #coronavirus #greenpass #Greenp… -