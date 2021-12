Gf Vip | Signorini alla Bruganelli | «Stai zitta!» e lei va via dallo studio | poi dietro le quinte fuori di sé …

Leggi su baritalianews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata de “Il grande fratello vip” dove, oltre alle dinamiche dei concorrenti e fra i concorrenti, abbiamo assistito anche ad uno scontro, molto acceso, tra Alfonsoe Sonia. Dopo lo scontro, i social si sono scatenati e il popolo del web, a stragrande maggioranza, ha condannatoper come ha trattato la. Ma vediamo cosa è successo anche per quanto riguarda illeche non si è visto e che è stato svelato dal giornalista Giuseppe Candela. Alfonsoa Sonia: “” Ieri, in puntata, si parlava di Alex Belli anche con Alex Belli e Soniavoleva esprimere la sua opinione, infatti, ...