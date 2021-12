GF Vip, Basciano e il suo sorriso: ha i denti rifatti? (Di martedì 21 dicembre 2021) Sebbene sia entrato da nemmeno una settimana dentro la casa del GF Vip, Alessandro Basciano sta già facendo parlare di sé. Il ragazzo non solo ha attirato l’attenzione di alcune gieffine, ossia di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma anche l’antipatia di Alex Belli. Con l’attore, infatti, è avvenuto un botta e risposta durante la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Sebbene sia entrato da nemmeno una settimana dentro la casa del GF Vip, Alessandrosta già facendo parlare di sé. Il ragazzo non solo ha attirato l’attenzione di alcune gieffine, ossia di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma anche l’antipatia di Alex Belli. Con l’attore, infatti, è avvenuto un botta e risposta durante la L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - CronacaSocial : GF Vip: esplode una nuova 'attrazione chimica'. Soleil Sorge e Alessandro Basciano; che succede sotto le coperte?… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Alessandro Basciano è rifatto? Com`era a Uomini e Donne, il prima e il dopo - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip 6', Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: 'Secondo me anche io le piaccio' #GrandeFratel… - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli a un passo dal bacio: in stallo Soleil e Basciano -