GF Vip 2021 | Alessandro Basciano replica ad Alex Belli | “Continui a fare teatrini” video

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’arrivo diall’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘ ha suscitato la reazione di. L’attore ha postato un lungo messaggio criticando l’atteggiamento dell’ex tentatore di ‘Temptation Island’ che, in questi primi giorni di permanenza nella casa, ha manifestato un certo interesse per Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassié: ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! ##gfvip6 —(@PRODUCTION) December 19,“ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ...