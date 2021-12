Gazprom chiude i rubinetti Prezzi record e nucleare in stop

(Di martedì 21 dicembre 2021) Si inasprisce la crisi energetica in Ue dopo cheha tagliato le forniture di gas attraverso il gasdotto Yamal, che di fatto è ai suoi minimi. La prima conseguenza è stata nell’aumento dei, mentre l’intero continente si prepara ad una settimana di temperature rigide. Per cui mentre sul dossier Ucraina Russia e Usa provano, con poco ottimismo, a trovare un dialogo ecco che la crisi energetica minaccia seriamente la ripresa nel vecchio continente con la Francia che brucia petrolio per tenere le luci accese. Non si fermano né la galoppata deiné la pressione esercitata da Mosca sull’Ue. YAMAL Il gasdotto attraversa la Bielorussia e la Polonia verso la Germania: le spedizioni giornaliere sono scese da 27 milioni di metri cubi di venerdì a 5,2 milioni di metri cubi e 4,7 milioni di metri cubi rispettivamente di sabato e ...

'La domanda sulle ragioni particolari dovrebbe essere rivolta direttamente a Gazprom. Non c'è alcun legame in questo caso, è una situazione assolutamente commerciale'. Gazprom blocca il transito verso la Germania, il Cremlino si smarca. Record storico sui mercati europei, oltre i 2mila dollari per metro cubo. Il Governo di Chișinău punta a entrare un giorno a far parte dell'Unione. Da Bruxelles arrivano solo rassicurazioni del sostegno perpetuo contro ingerenze russe.