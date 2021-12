False vaccinazioni all’Ospedale civico di Palermo. Fermata dalla Polizia un’infermiera che in cambio di denaro faceva finta di inoculare le dosi. Nei guai anche il leader dei No Vax (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli agenti della Digos di Palermo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Tra i fermati c’è anche Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax. Al centro delle indagini è finita un’infermiera che lavora all’Ospedale civico e faceva finta di inoculare i vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo. La donna, in cambio di denaro, fino a 400 euro per ogni finta iniezione, avrebbe simulato la vaccinazione agli altri due indagati, oltre che a due parenti di uno di questi. Le intercettazioni telefoniche e ambientali e le riprese video presso il centro di vaccinazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli agenti della Digos dihanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Tra i fermati c’èFilippo Accetta,locale del movimento No Vax. Al centro delle indagini è finitache lavoradii vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo. La donna, indi, fino a 400 euro per ogniiniezione, avrebbe simulato la vaccinazione agli altri due indagati, oltre che a due parenti di uno di questi. Le intercettazioni telefoniche e ambientali e le riprese video presso il centro di vaccinazione ...

