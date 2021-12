F1, Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc nel Mondiale 2021. Rebus gerarchie per la Ferrari verso il 2022 (Di martedì 21 dicembre 2021) In casa Ferrari la stagione 2021 si è conclusa, sostanzialmente, come era iniziata, ovvero con poche certezze, limitatissimi sogni di gloria e, soprattutto, la mente ben mirata e concentrata verso il prossimo campionato. Già, la tanto attesa stagione 2022, quella della rivoluzione tecnica che, dovrebbe, o forse sarebbe meglio dire “potrebbe”, scompigliare i valori in pista tra le varie scuderie. Come accaduto nel pessimo Mondiale 2020, il team di Maranello ha chiuso senza mettere a segno nemmeno una vittoria nei 22 appuntamenti disputati, e ora il digiuno inizia a farsi lungo. L’ultimo successo, dopotutto, rimane sempre quello di Sebastian Vettel a Singapore nel settembre 2019, per cui oltre 2 anni fa. Un tabù che non può certo rendere felici i successori di Enzo Ferrari. Da questa ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) In casala stagionesi è conclusa, sostanzialmente, come era iniziata, ovvero con poche certezze, limitatissimi sogni di gloria e, soprattutto, la mente ben mirata e concentratail prossimo campionato. Già, la tanto attesa stagione, quella della rivoluzione tecnica che, dovrebbe, o forse sarebbe meglio dire “potrebbe”, scompigliare i valori in pista tra le varie scuderie. Come accaduto nel pessimo2020, il team di Maranello ha chiuso senza mettere a segno nemmeno una vittoria nei 22 appuntamenti disputati, e ora il digiuno inizia a farsi lungo. L’ultimo successo, dopotutto, rimane sempre quello di Sebastian Vettel a Singapore nel settembre 2019, per cui oltre 2 anni fa. Un tabù che non può certo rendere felici i successori di Enzo. Da questa ...

Advertising

XtianDomingo_ : RT @F1Daviderusso: Non sono foto, sono le ultime 4 perle della stagione #Formula1 2021 #AbuDhabiGP ?? Charles #Leclerc ?? #Ferrari ?? Carlos #… - AriDalba : Sono due settimane che leggo elogi (più che legittimi) a Carlos #Sainz. Quando appena annunciato il suo arrivo in… - CarlaoBot : RT @vincenzo_1972: #BabboNatale #Natale2021 caro #BabboNatale voglio per regalo questa autovettura Toyota Celica 4WD Carlos Sainz limited e… - vincenzo_1972 : #BabboNatale #Natale2021 caro #BabboNatale voglio per regalo questa autovettura Toyota Celica 4WD Carlos Sainz limi… - fuoripistanet : Carlos Sainz racconta come si è adattato alla stile di guida del suo nuovo compagno di squadra. Anche il monegasco… -