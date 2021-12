Denise Pipitone, il gip archivia le indagini (Di martedì 21 dicembre 2021) A distanza di ben 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio rapita nel 2004 a Marzara Del Vallo, la verità circa il suo rapimento è ben lontana dall’essere trovata. Tra intercettazioni, false testimonianze e prove audiovisive, il colpevole non è stato ancora identificato. Dopo un periodo di stop alle indagini, l’inchiesta era stata ufficialmente riaperta la scorsa primavera. Ulteriori scoperte, infatti, avevano spinto gli inquirenti a riprendere in mano il caso. Sfortunatamente, però, nelle ultime ore il GIP ne ha comunicato l’archiviazione, al momento temporanea, vista l’impossibilità a poter proseguire per via dell’insufficienza degli elementi a disposizione. Il GIP: “archiviare le indagini su Denise Pipitone non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) A distanza di ben 17 anni dalla scomparsa di, la figlia di Piera Maggio rapita nel 2004 a Marzara Del Vallo, la verità circa il suo rapimento è ben lontana dall’essere trovata. Tra intercettazioni, false testimonianze e prove audiovisive, il colpevole non è stato ancora identificato. Dopo un periodo di stop alle, l’inchiesta era stata ufficialmente riaperta la scorsa primavera. Ulteriori scoperte, infatti, avevano spinto gli inquirenti a riprendere in mano il caso. Sfortunatamente, però, nelle ultime ore il GIP ne ha comunicato l’zione, al momento temporanea, vista l’impossibilità a poter proseguire per via dell’insufficienza degli elementi a disposizione. Il GIP: “re lesunon ...

Adnkronos : #DenisePipitone, mamma Piera Maggio: 'Non finirà mai, scopriremo verità'. - g_brescia : Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati vo… - marcodimaio : Su Denise Pipitone anche @ItaliaViva vuole verità. E la vuole per i 21 bambini che ogni giorno scompaiono in Italia… - UnaVoce8 : RT @g_brescia: Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati votati tutt… - _DM___dm : RT @g_brescia: Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati votati tutt… -