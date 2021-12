Covid: Fontana, giovedì vedremo se resteremo in zona bianca (Di martedì 21 dicembre 2021) Si saprà con i dati di giovedì prossimo se la Lombardia passerà in zona gialla o resterà bianca. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha spiegato che "per quanto riguarda i ricoveri in terapia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Si saprà con i dati diprossimo se la Lombardia passerà ingialla o resterà. Il presidente della Regione Attilioha spiegato che "per quanto riguarda i ricoveri in terapia ...

