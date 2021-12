(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Enrico, Giuseppee Robertosi sono visti oggi, si apprende da fonti di centrosinistra, per fare il punto sull'emergenza sanitaria alla vigilia della cabina di regia sulle misure dinimento della pandemia. Nell', si riferisce, si sarebbe anche parlato del Quirinale.

TV7Benevento : **Centrosinistra: incontro Letta, Conte e Speranza su Covid e Colle**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Centrosinistra incontro

La Sicilia

Mentre l'tra la Meloni e la Moratti, possibile candidata moderata al Quirinale, sta gettando ... Resta poi aperto il tema del "metodo": posto che centrodestra egrosso modo si ......al culmine dell'con la stampa. Ha aggiunto di essere animato dalle migliori intenzioni: "Siamo nelle condizioni di allargare la quota di Centro, più di quanto possa fare il. ...Tregua nella maggioranza di governo riccionese dopo gli esiti delle elezioni provinciali, con Forza Italia che si riavvicina alle civiche a sostegno del sindaco Tosi e alla Lega. Ieri mattina era atte ...La Pernazza ha ottenuto il 55,4 per cento delle preferenze, Lattanzi il 44,6, il centrodestra conquista sette seggi, 3 per il centrosinistra / Si è in ...