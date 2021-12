Cagliari | Godin e Caceres out | Joao Pedro resta l’unico leader

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mazzarri non ha convocatoper la Juve,cosìnelIl secondo k.o. consecutivo per 4-0 ha fatto aperto la polveriera in casa. Il direttore sportivo Stefano Capozucca è stato molto chiaro con il suo spogliatoio, dichiarando che alcuni giocatori non sono degni di indossare la maglia rossoblù. Detto fatto e, per l’appunto, il mister Mazzarri ha deciso di non convocare. Il primo, con un ingaggio ritenuto ancora troppo alto, non sta entusiasmando il club. Il secondo, invece, non ha avuto un buon impatto con la Sardegna e a gennaio cercherà altrove.che potrebbe trascinare la squadra – come ricorda ...

ASCOLTA Mazzarri non ha convocatoe Caceres per la Juve, Joao Pedro resta così l'unico leader nelIl secondo k.o. consecutivo per 4 - 0 ha fatto aperto la polveriera in casa. Il direttore sportivo Stefano ...... anche se ovviamente ne risentirà di più ildi Walter Mazzarri, che tra l'altro deve rinunciare allo squalificato Marin e pure ai due "epurati"e Caceres, che non sono stati convocati. ...Sarà un Cagliari con diverse defezioni quello che stasera affronterà la Juventus nell'ultima giornata del girone d'andata allo Stadium: come riportato da "Sky ...Probabili formazioni Juventus Cagliari: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 19^ giornata di Serie A.