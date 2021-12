Auguri a Sauro Fattori

(Di martedì 21 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Hellas-Viola andrà in scena il giorno successivo il sessantesimo compleanno del fiorentino: dopo le ventuno presenze in maglia gigliata del campionato 1980-’81, nell’annata seguente contribuì al ritorno in A degli scaligeri con 28 gettoni e quattro reti. Nella massima serie ha disputato 35 gare, anche con le maglie di Avellino e Atalanta. Tra i cadetti oltre le cento partite. Da allenatore ha vinto titoli a livello giovanile e nel calcio femminile. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

