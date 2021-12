Variante Omicron Italia | Pregliasco | “Decisioni spiacevoli per Capodanno”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, laè una minaccia: perè legittimo ipotizzare una stretta con nuove regole e misure legate a “”, come dice il professor Fabrizio. “Ci dobbiamo preoccupare, preparandoci a scenari in considerazione di quello che si verificherà” sotto Natale, “tra feste, baci e abbracci, disattenzione, abitudine al rischio. Questo porta ad un’onda che dobbiamo prevedere e dobbiamo farlo con una tempistica che ci permetta di agire prima che i buoi fuggano dalle stalle. Non sarà facile perché leche dovranno essere prese potranno essere un po’, soprattutto per gli effetti che potranno avere sul”, dice il virologo, ...

AGI - 'Il piano delle riaperture irreversibili con questeè messa a rischio . Se diventerà prevalente in tutta Europa è evidente che ci potrebbe volere qualcosa in più a livello di restrizioni'. Lo dichiara Nino Cartabellotta, presidente ...I l presidente americano Joe Biden stoppa il maxi piano infrastrutturale, mentre laaccelera l'avanzata in tutta Europa. E i listini azionari europei affossano, confermando il clima ...L'alto numero di vaccinati sta tenendo l'Italia lontana dall'emergenza che si vive in altri paesi, ma i contagi della variante Omicron sono in crescita. In settimana il governo valuterà misure per ...di varianti, di illusioni. Là fuori c’è un mondo assetato di denaro e potere, un vil banchiere che ha fallito, raccontando menzogne agli italiani, un esaltato che usa il ministero della salute come un ...