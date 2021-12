Un nuovo aggiornamento per Nine to Five è arrivato su Stadia

Leggi su g-stadia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Redhill Games ha rilasciato l’hotfix 0.4.0.1 pertosuche apporta alcune modifiche alle armi e apporta alcuni miglioramenti alle correzioni specifiche di. Di seguito l’elenco delle modifiche: Bilanciamento delle armi Il danno base del viceré è aumentato: 110 ? 143 Il moltiplicatore critico del viceré è diminuito: 1.35 ? 1.15 Il rateo di fuoco delle Canarie è diminuito: 780 ? 650 Risolto un problema per cui i nemici non sentivano il suono di rianimazione nelle vicinanze. Risolto un problema per cui le trame non venivano caricate sulla Vecchia New York su Google. Risolto un problema per cui i sondaggi in-game non funzionavano su Google. Risolto un problema per cui i giocatori potevano correre in silenzio mentre impugnavano un’arma ...