Udinese-Salernitana: arriva la scelta della Lega! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come già riportato in precedenza, nella Salernitana ci son stati dei casi di Covid-19. Per questo motivo il club granata non è partito in direzione Udine quest’oggi. In particolare, ci son tre positivi di cui solo uno è un calciatore. Son stati effettuati altri tamponi molecolari, ma non è sorta nessun’altra positività. Ora come ora perciò, si attendono nuove comunicazioni da parte dell’Asl. Salvo sorprese dell’ultim’ora però, il club campano volerà per il Friuli. Udinese-Salernitana: tutti gli aggiornamenti sulla partita! A specificare meglio la delicata situazione, ne ha approfittato il direttore tecnico dell’Udinese Marino, intervenuto a Udineseblog. Di seguito le sue dichiarazioni: “La Lega ci ha confermato che si gioca domani alle 18.30. Non ci saranno stravolgimenti, la decisione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come già riportato in precedenza, nellaci son stati dei casi di Covid-19. Per questo motivo il club granata non è partito in direzione Udine quest’oggi. In particolare, ci son tre positivi di cui solo uno è un calciatore. Son stati effettuati altri tamponi molecolari, ma non è sorta nessun’altra positività. Ora come ora perciò, si attendono nuove comunicazioni da parte dell’Asl. Salvo sorprese dell’ultim’ora però, il club campano volerà per il Friuli.: tutti gli aggiornamenti sulla partita! A specificare meglio la delicata situazione, ne ha approfittato il direttore tecnico dell’Marino, intervenuto ablog. Di seguito le sue dichiarazioni: “La Lega ci ha confermato che si gioca domani alle 18.30. Non ci saranno stravolgimenti, la decisione ...

