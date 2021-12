“Sto pensando di mandarvi a casa”: Rudy Zerbi durissimo con Nicole e Rea. Ecco perché (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al daytime di oggi, 20 Dicembre, tirava una brutta aria in classe Zerbi. Le allieve di canto di Rudy Zerbi, Rea e Nicol sono arrivate entrambe ultime nella nuova classifica delle cover giudicata dal rapper Fedez. LEGGI ANCHE => “La verità è che le piace quello”: Sissi di Amici 21 molla il fidanzato che si sfoga sui social. Ma “quello” chi è? Rea e Nicol ricevono voti bassi degli insegnanti quasi ogni settimana e nelle piattaforme di streaming si piazzano sempre agli ultimi posti delle classifiche. Questa situazione non va tanto giù al loro maestro Rudy, che ha quindi deciso di convocarle subito dopo la puntata. Nel confronto faccia a faccia con le due ragazze Rudy è stato molto duro e chiaro, sottolineando soprattutto l’atteggiamento poco reattivo delle due allieve, che a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al daytime di oggi, 20 Dicembre, tirava una brutta aria in classe. Le allieve di canto di, Rea e Nicol sono arrivate entrambe ultime nella nuova classifica delle cover giudicata dal rapper Fedez. LEGGI ANCHE => “La verità è che le piace quello”: Sissi di Amici 21 molla il fidanzato che si sfoga sui social. Ma “quello” chi è? Rea e Nicol ricevono voti bassi degli insegnanti quasi ogni settimana e nelle piattaforme di streaming si piazzano sempre agli ultimi posti delle classifiche. Questa situazione non va tanto giù al loro maestro, che ha quindi deciso di convocarle subito dopo la puntata. Nel confronto faccia a faccia con le due ragazzeè stato molto duro e chiaro, sottolineando soprattutto l’atteggiamento poco reattivo delle due allieve, che a ...

