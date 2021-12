Smog: allerta continua in E - R, prorogata a mercoledì (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ulteriore proroga, fino a mercoledì 22 dicembre, dell'allerta Smog in Emilia - Romagna dove in tutte le province continuano le misure emergenziali per contenere le sostanze inquinanti in atmosfera. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ulteriore proroga, fino a22 dicembre, dell'in Emilia - Romagna dove in tutte le provinceno le misure emergenziali per contenere le sostanze inquinanti in atmosfera. Lo ...

Advertising

24emilia : Non si ferma l'allerta smog in Emilia-Romagna: misure emergenziali prorogate fino al 22 dicembre… - CasalecchioNews : RT @ProtcivURLS: RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 20 dicembre. ?? Prosegue l'allerta smog in tutta l'#EmiliaR… - ComunediRavenna : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 20 dicembre. ?? Prosegue l'allerta smog in tutta l'#EmiliaRomagna @cittamet… - ProtcivURLS : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 20 dicembre. ?? Prosegue l'allerta smog in tutta l'… - ComuneRubiera : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 20 dicembre. ?? Prosegue l'allerta smog in tutta l'#EmiliaRomagna @cittamet… -