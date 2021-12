Sarri, è da questi particolari che si giudica un allenatore (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Lazio di Maurizio Sarri fatica a decollare. Tanti alti e bassi e i big stentano: perché non cambiare modulo? «Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia» e non lo giudichi certo per un errore dal dischetto. Ma da cosa vedi un allenatore? Prendendo in prestito la canzone di Francesco De Gregori, la Leva calcistica del ’68, potremmo dire: «è da questi particolari che si giudica un allenatore». Un allenatore si giudica sicuramente dal coraggio ma anche da come migliora i suoi giocatori e da come gestisce la squadra, da come sfrutta a dovere il materiale umano a sua disposizione. La bravura di un allenatore sta proprio lì: fare il massimo con i giocatori che si hanno. Maurizio Sarri è uno che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Lazio di Mauriziofatica a decollare. Tanti alti e bassi e i big stentano: perché non cambiare modulo? «Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia» e non lo giudichi certo per un errore dal dischetto. Ma da cosa vedi un? Prendendo in prestito la canzone di Francesco De Gregori, la Leva calcistica del ’68, potremmo dire: «è dache siun». Unsisicuramente dal coraggio ma anche da come migliora i suoi giocatori e da come gestisce la squadra, da come sfrutta a dovere il materiale umano a sua disposizione. La bravura di unsta proprio lì: fare il massimo con i giocatori che si hanno. Maurizioè uno che ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Mister #Sarri ?? 'A questi ragazzi voglio bene, dobbiamo pensare come squadra' #CMonEagles ?? - CheGueSarri_ : Abbate a Radiosei (si, ogni tanto ho questi momenti di autolesionismo) esordisce con 'a me non risulta che Sarri ab… - Max_883 : Questi so ossessionati da Sarri. C'hanno la testa immersa del fango (per non dire altro) e pensano a #Sarri... - SalvoBrucato : @tancredipalmeri Sogna da una vita di allenare la sua squadra del cuore che in questi anni gli ha preferito: Allegr… - Marcottocinque : @errera_luca È lo stesso Caceres che lo scorso anno qualche giornalista rimpiangeva (insieme a quell'altro ectoplas… -