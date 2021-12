Pelle secca in inverno, come nasce e come proteggersi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto inizia in modo quasi impercettibile. Piccoli arrossamenti, screpolature, taglietti fastidiosi. In inverno, si sa, la Pelle è più sensibile agli agenti esterni. Ma occorre prestare attenzione alla Pelle secca, perché l’epidermide che soffre può essere un segno di altri problemi, in particolare per chi lavora a casa ed entra in contatto con elementi chimici nascosti in detersivi e deodoranti. In questi casi, infatti, desquamazioni e leggere “fissurazioni” dell’epidermide, più fastidiose che pericolose, possono manifestarsi nelle dita a contatto con queste sostanze. Per questo non bisogna sottovalutare il quadro e ricordarsi di parlane con chi ci segue, per risolvere alla base il problema. Attenzione alle abitudini Per chi deve fare i conti con la Pelle secca l’elenco dei potenziali ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto inizia in modo quasi impercettibile. Piccoli arrossamenti, screpolature, taglietti fastidiosi. In, si sa, laè più sensibile agli agenti esterni. Ma occorre prestare attenzione alla, perché l’epidermide che soffre può essere un segno di altri problemi, in particolare per chi lavora a casa ed entra in contatto con elementi chimici nascosti in detersivi e deodoranti. In questi casi, infatti, desquamazioni e leggere “fissurazioni” dell’epidermide, più fastidiose che pericolose, possono manifestarsi nelle dita a contatto con queste sostanze. Per questo non bisogna sottovalutare il quadro e ricordarsi di parlane con chi ci segue, per risolvere alla base il problema. Attenzione alle abitudini Per chi deve fare i conti con lal’elenco dei potenziali ...

