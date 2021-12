Omicron: Raab, Gb non può escludere lockdown di Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo britannico di Boris Johnson non può dare per ora "garanzie premature e rigide" sull'esclusione del ritorno a un lockdown di Natale contro la dilagante diffusione di contagi Covid alimentati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo britannico di Boris Johnson non può dare per ora "garanzie premature e rigide" sull'esclusione del ritorno a undicontro la dilagante diffusione di contagi Covid alimentati ...

Il governo non esclude il tampone allo stadio anche per i vaccinatiIn Lazio mascherine all'aperto Ore 10.10 - Gran Bretagna: finora 12 morti con Omicron Nel Regno Unito la variante Omicron ha ucciso 12 persone finora, come reso noto dal vice premier e ministro della Giustizia, Dominic Raab , in ...

