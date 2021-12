Niente incentivi auto per il 2022? Le cose sembrano queste (Di lunedì 20 dicembre 2021) Potrebbero non essere inseriti nella Legge di Bilancio 2022 gli incentivi auto, attualmente in discussione al Senato. Il maxi-emendamento è stato presentato il 16 dicembre: il Governo pare essere intenzionato a non destinare alcunché per gli ecobonus riservati al settore dell’automotive. Ad ogni modo, non è detto che non siano presentati altri emendamenti nelle prossime ore, anche se pare difficile credere si riesca a reperire i fondi necessari per mettere in piedi la misura. I poteri forti, comunque sia, hanno riservato ai concessionari un piccolo contributo che potrà essere sfruttato. Parliamo di un fondo di 150 milioni di euro concepito per venire incontro alle esigenze dei provider economici del turismo, dello spettacolo e dell’automobile (che ricordiamo essere una categoria fortemente messa a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Potrebbero non essere inseriti nella Legge di Bilanciogli, attualmente in discussione al Senato. Il maxi-emendamento è stato presentato il 16 dicembre: il Governo pare essere intenzionato a non destinare alcunché per gli ecobonus riservati al settore dell’motive. Ad ogni modo, non è detto che non siano presentati altri emendamenti nelle prossime ore, anche se pare difficile credere si riesca a reperire i fondi necessari per mettere in piedi la misura. I poteri forti, comunque sia, hanno riservato ai concessionari un piccolo contributo che potrà essere sfruttato. Parliamo di un fondo di 150 milioni di euro concepito per venire incontro alle esigenze dei provider economici del turismo, dello spettacolo e dell’mobile (che ricordiamo essere una categoria fortemente messa a ...

